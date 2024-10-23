بلينكن يصل السعودية لبحث تطورات الأوضاع بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية لبحث التطورات في المنطقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.

تأخر مغادرة وزير الخارجية تل أبيب

ويزور بلينكن السعودية بعد أن التقى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن تأخر مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من تل أبيب، يعود إلى سماع دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو خارطة طريق لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

خارطة طريق لإنهاء الحرب

وبحسب الإعلام العبري، طلب بلينكن من نتنياهو خفض مستوى الرد على إيران كما قدم له خطة لإنهاء الحرب.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستفادة من اغتيال زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، للمضي قدمًا نحو هدنة في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب المحادثات إن بلينكن "شدّد على الاستفادة من نجاح إسرائيل في القضاء على السنوار للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن كل الرهائن، ووضع حد للنزاع في غزة،على نحو يوفر أمنًا مستدامًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

دولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على "أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصولها إلى المدنيين في كامل القطاع".

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