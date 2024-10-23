إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين على مصنعين في عكا وحيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط صاروخين على مصنعين في عكا وكريات بياليك بخليج حيفا، مشيرة إلى تضرر المصنعين.

سقوط قذيفة على مبنى في عكا واندلاع حريق في المكان



وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بسقوط قذيفة على مبنى في عكا واندلاع حريق في المكان.

ومن جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن حريقًا اندلع في منشأة بالمنطقة الصناعية في عكا، بعد إصابتها من صاروخ أطلق من لبنان.

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