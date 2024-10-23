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تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البرازيلي على هامش قمة البريكس فى روسيا - أخبار كلمتك

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تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البرازيلي على هامش قمة البريكس فى روسيا - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البرازيلي على هامش قمة البريكس فى روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 12:20 م 10/23/2024 12:20:13 PM

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيره البرازيلى، كلمتك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل وذلك على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

تناول اللقاء فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين من خلال الأطر الثنائية وأطر التعاون التي يتيحها تجمع البريكس، ومنها تلك المتعلقة باستخدام العملات الوطنية في المُعاملات التجارية، حيث أكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلي الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديدًا في أفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصًا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

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كما ناقش الوزيران التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.


تناول الوزيران كذلك الخطوات المُقبلة لتنفيذ مُبادرة أصدقاء السلام التي انضمت اليها مصر عند إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الصين والبرازيل في شهر سبتمبر الماضي حول الأزمة الأوكرانية على هامش الشق رفيع المُستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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