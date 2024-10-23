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وزير الخارجية لنظيره الروسي: أحداث غزة ولبنان تنذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية لنظيره الروسي: أحداث غزة ولبنان تنذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية لنظيره الروسي: أحداث غزة ولبنان تنذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 11:59 ص 10/23/2024 11:59:43 AM

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الروسى، كلمتك

‎ التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤.

‎وناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليًا.

كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.

 

‎واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي. كما بحث الجانبان عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية في إطار عضوية البلدين في تجمع بريكس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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