أمريكا تتهم موظفة كبيرة في البنتاجون بتسريب معلومات حساسة لإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - قال مسؤول في البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) لقناة سكاي نيوز إن مدير أحد مكاتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هو المشتبه به في تسريب وثائق تتضمن خطط إسرائيل للرد على الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران إليها في الأول من أكتوبر الجاري.

تسريب وثائق تتضمن خطط إسرائيل لشن ضربة انتقامية على إيران

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أمس الثلاثاء نقلا عن مسئول في البنتاجون أن أريان طبطبائي، الموظفة الكبيرة في البنتاجون، مشتبه بها في تسريب وثائق تتضمن خطط إسرائيل لشن ضربة انتقامية على إيران.

وأوضح المسؤول أن لجنتي الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس تم إبلاغهما بهوية المشتبه بها بسبب "حصولها على تصريح أمني رفيع المستوى يمنحها الحق في الاطلاع على معلومات سرية للغاية".

وذكر التقرير أن المشتبه بها الإيرانية الأمريكية، التي لم تتم إدانتها بعد، تعمل مديرة لمكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراع.

وتم تعيين الموظفة المذكورة من قبل إدارة بايدن كجزء من فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات النووية مع إيران ولكنها تركت العمل لاحقًا بسبب خلافات مع رئيسها بالعمل وبعد مغادرة الفريق، بقيت في وزارة الدفاع كمستشارة سياسية.

عميلة ذات نفوذ لإيران في قلب الحكومة الأمريكية

اتهمت منشورات سابقة المسئولة الأمريكية بأنها عميل إيراني.

في أغسطس، نشرت مجلة "أروتز شيفا" العبرية مقالا بقلم ميلاني فيليبس قالت فيه: " تم تسمية طباطبائي كعميلة ذات نفوذ لإيران في قلب الحكومة الأمريكية وتحمل أعلى مستوى فيما يخص التصريحات الأمنية" ​​.

لكن كل ذلك يبقى طي الادعاءات لأنه ليس هناك ما يؤكده بإثبات التهم في ظل استمرار التحقيقات.



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