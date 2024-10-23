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جيش الاحتلال يأمر سكان صور اللبنانية بمغادرة منازلهم (فيديو) - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يأمر سكان صور اللبنانية بمغادرة منازلهم (فيديو) - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يأمر سكان صور اللبنانية بمغادرة منازلهم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر عاجلة لسكان مدينة صور اللبنانية، لمغادرة منازلهم بشكل فوري.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،  أفيخاي أدرعي، منشورا باللغة العربية، على منصة "اكس X"، إلى جانب خريطة للمناطق التي سيتم استهدافها.

وقال أدرعي في منشوره الموجه لسكان منطقة صور: "إنذار موجه تحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب وشارع الآثار".

وزعم أن "أنشطة حزب الله تجبر جيش الاحتلال على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم".

وتابع: "عليكم بالابتعاد فورًا إلى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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