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السفارة الأمريكية تحذر من وقوع هجوم على مواطنيها في هذه الدولة - أخبار كلمتك

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السفارة الأمريكية تحذر من وقوع هجوم على مواطنيها في هذه الدولة - أخبار كلمتك

السفارة الأمريكية تحذر من وقوع هجوم على مواطنيها في هذه الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - أصدرت السفارة الأمريكية في سيرلانكا، تحذيرا من السفر إلى رعاياها الذين يزورون منتجعا شعبيا لركوب الأمواج، في إشعار نادر باحتمال وقوع هجوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

 هجوم يستهدف مواقع سياحية 

وقالت السفارة إنها "تلقت معلومات موثوقة تحذر من هجوم يستهدف مواقع سياحية شهيرة" في شرق خليج أروجام في سيرلانكا.

ويأتي هذا التحذير بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة الشركات المملوكة لإسرائيليين في المنطقة.

وحظيت الاحتجاجات التي نظمت ضد حرب إسرائيل في غزة ولبنان بدعم من المجتمع في الدولة ذات الأغلبية البوذية الواقعة في جنوب آسيا.

ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات السريلانكية، لكن الشرطة عززت إجراءاتها الأمنية في المنطقة.

جمات منذ تفجيرات عام 2019 فى سريلانكا 

ولم تشهد سريلانكا أي هجمات منذ تفجيرات عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 279 شخصًا، بينهم 45 أجنبيًا.
وتتعافى السياحة منذ الانهيار الاقتصادي للجزيرة في عام 2022 حيث زارها نحو 1.48 مليون سائح حتى الآن هذا العام.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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