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حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه قصفوا مجددا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين برشقة صاروخية.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية بالصواريخ 

وأعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء،  إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

 

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية

وتقع القاعدة في منطقة رمات شارون، على بعد نحو 1500 متر من مدينة تل أبيب، وتعتبر العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية، وأكبر قواعد التنصت في إسرائيل، وهي المسؤولة عن التجسس والأمن السيبراني فيها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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