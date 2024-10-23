الصحة الفلسطينية توجه رسالة مبكية للعالم: "محتاجين أكفان لستر أجساد الشهداء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:58 صباحاً - دعت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، العالم الذي فشل بتوفير الحماية والمأوى لأهالي غزة ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء، بأن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء.

الاحتلال يخلي بالقوة عيادة تؤوي نازحين بمخيم جباليا

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال تخلي بالقوة عيادة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ولليوم الـ19 على التوالي تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا ومناطق متاخمة له، وارتكبت مجازر مروعة بحق السكان والنازحين في المنازل ومراكز الإيواء، واعتقلت أعدادا من الرجال، وأجبرت نساء وأطفالا على النزوح القسري.

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