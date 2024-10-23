صفارات الإنذار تؤخر بلينكن عن مغادرة إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن تأخر مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من تل أبيب، يعود إلى دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل.

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.

إصابات في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

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