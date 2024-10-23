الإسعاف الإسرائيلي: وقوع إصابات نتيجة التدافع بالطريق نحو الملاجئ بسبب صواريخ حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.

إصابات في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية

وتقع القاعدة في منطقة رمات شارون، على بعد نحو 1500 متر من مدينة تل أبيب، وتعتبر العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية، وأكبر قواعد التنصت في إسرائيل، وهي المسؤولة عن التجسس والأمن السيبراني فيها.

"إف بي آي" يبدأ التحقيق في تسريبات رد إسرائيل على إيران، وترامب يعلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.