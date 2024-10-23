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إعلام إسرائيلي: الجيش أنهى الاستعداد للهجوم على إيران ونتنياهو قد يقيل جالانت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - قالت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأربعاء إن الجيش أنهى استعداداته للهجوم على إيران ورفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي، مضيفة أنه ووفق مسؤول في الحكومة فمن المتوقع أن ينفذ الهجوم في الأيام القريبة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو الليلة الماضية ناقشت الرد على إيران والذي من المرتقب أن يُنفذ خلال الأيام القريبة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت عدد الصواريخ الاعتراضية في منظومة ثاد.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن تقديرات المنظومة الأمنية بأن إيران لن تتأخر في ردها المضاد على إسرائيل كما حصل سابقًا وسيكون ردها فوريًا.

كانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، ردا على قيام إسرائيل باغتيال كل من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ولا يُعرف بعد حجم وشكل الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنه لكنها تؤكد أنه سيكون هجوما قويا، وتسود حالة من القلق في الأوساط الدولية أن تستهدف إسرائيل منشآت نووية إيرانية وأن تنفلت الأمور إلى حرب مفتوحة بين البلدين، وهو ما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحذير من المساس بالمنشآت النووية الإيرانية.

كما أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي جولة إقليمية مكثفة زار خلالها عدة دول بالمنطقة للتأكيد عليها بألا تستخدم أراضي هذه الدول في الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

إقالة جالانت

في سياق آخر، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين لنتنياهو قوله إنه إذا لم يغير جالانت موقفه تجاه قانون تجنيد الحريديم ستتم إقالته، مضيفة أنه قال للمقربين إن تبديل جالانت خيار ما زال مطروحًا وقد يحدث خلال الأسابيع القريبة.
لبنان وغزة

في سياق متصل، قال الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء إنه اغتال 3 قادة مناطق في حزب الله خلال الـ 48 ساعة الماضية كما قتل 70 من عناصره في اليوم الأخير.

وكان حزب الله قد توعد أمس الثلاثاء الجيش الإسرائيلي بأنه سيأسر جنودا له قريبا، كما أعلن مسؤوليته عن استهداف منزل نتنياهو بقيساريا في تل أبيب قبل 3 أيام.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الفرقة 162 تواصل تنفيذ عملياتها في غزة وفي الـ24 ساعة الأخيرة قضت على عشرات المقاتلين التابعين لحماس وعثرت على معدات قتالية في جباليا.

من جهتها قالت صحيفة  نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين إن الكابينيت الأمني ناقش إمكانية وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع ونصف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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