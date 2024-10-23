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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قادمة من الشرق، وفصائل عراقية تتبنى الهجوم - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قادمة من الشرق، وفصائل عراقية تتبنى الهجوم - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قادمة من الشرق، وفصائل عراقية تتبنى الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:01 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسير.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

ومساء أمس الثلاثاء أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها هاجمت هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر. 

وأكدت المقاومة العراقية أن العمليتين "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما وأكّدت المقاومة، الاستمرار في العمليّات وفي "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة، أعلنت عن عمليَتَين منفصلتين في فجر الثلاثاء، حيث استهدفت هدفَين حويَين في غور الأردن وطبريّا المحتلّة بواسطة الطيران المسيّر.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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