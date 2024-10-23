الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قادمة من الشرق، وفصائل عراقية تتبنى الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:01 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسير.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

ومساء أمس الثلاثاء أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها هاجمت هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية أن العمليتين "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما وأكّدت المقاومة، الاستمرار في العمليّات وفي "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة، أعلنت عن عمليَتَين منفصلتين في فجر الثلاثاء، حيث استهدفت هدفَين حويَين في غور الأردن وطبريّا المحتلّة بواسطة الطيران المسيّر.

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