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هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران - أخبار كلمتك

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هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران - أخبار كلمتك

هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:30 صباحاً - ألغت شركتا طيران "بيجاسوس" التركية والخطوط الجوية التركية جميع رحلاتهما الجوية من وإلى إيران، بسبب مخاوف من ضربة إسرائيلية.

ومن غير الممكن شراء تذاكر طيران من المواقع الإلكترونية لكلتا الشركتين في تواريخ قبل 1 نوفمبر.

وذكرت الشركتان أن "الرحلات الجوية في التواريخ المطلوبة (في نهاية أكتوبر) غير متوفرة".

 

الرد الإسرائيلي على إيران

وأمس نقل موقع المونيتور عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية تأكيدها التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على إيران.

وأضافت المصادر أن واشنطن وعدت بمكافأة إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية والنووية في إيران.

 

تعطيل نظام جي بي إس في تل أبيب بعد تسلل مسيرة من لبنان

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان أمس ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ومن جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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