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بعد 180 يوما من النفي، جنرال إيراني يعترف بقصف إسرائيل قاعدة في أصفهان - أخبار كلمتك

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بعد 180 يوما من النفي، جنرال إيراني يعترف بقصف إسرائيل قاعدة في أصفهان - أخبار كلمتك

بعد 180 يوما من النفي، جنرال إيراني يعترف بقصف إسرائيل قاعدة في أصفهان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - كشف قائد مقر "بقية الله" والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم، أن إسرائيل استهدفت بصواريخ مواقع إيرانية في أصفهان.

 

جنرال إيراني يعترف بقصف أصفهان في أبريل الماضي

وقال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تأبين مساعد قائد الحرس الثوري عباس نيلفروشان الذي اغتيل في بيروت بالغارة التي استهدفت أمين عام حزب الله حسن نصر الله: "إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان بعد عملية الوعد الصادق 1 التي نفذتها إيران".

 

ووفق مقطع فيديو تناقلته مواقع إيرانية، أضاف اللواء محمد علي جعفري: "ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل؟ يقولون إنها ستأتي إلى إيران بعد الانتهاء من حزب الله، ما هذا الكلام؟ لبنان جارة إسرائيل، ولا تملك حتى دفاعات جوية، والمقاومة والصمود في لبنان يخصان مجموعة محددة من الشعب اللبناني تُعرف باسم حزب الله.. إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى إيران على الإطلاق".

 

إسرائيل تطلق صواريخ على قاعدة أصفهان في إيران

وأضاف اللواء محمد علي جعفري: "إسرائيل بحاجة إلى استخدام الطائرات المتطورة التي أعطتها إياها الولايات المتحدة، وتحتاج إلى إذن من بعض الدول لاستخدام أجوائها لضرب إيران، كما فعلت بشكل محدود بعد عملية الوعد الصادق 1 عندما أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان".

 

يشار إلى أنه في منتصف ليلة 29 أبريل الماضى، وردت تقارير متعددة تفيد بسماع عدة أصوات انفجارات في أصفهان وسط إيران.

 

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ذكرت حينها، أن نظام الدفاع الجوي في قاعدة أصفهان الجوية قد تم تفعيله في حوالي الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي في 29 أبريل، ونفت الوكالات وقوع أي هجوم صاروخي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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