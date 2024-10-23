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ليلة المسيرات، المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافا حيوية للاحتلال - أخبار كلمتك

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ليلة المسيرات، المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافا حيوية للاحتلال - أخبار كلمتك

ليلة المسيرات، المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافا حيوية للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت مساء اليوم، هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

 

المقاومة الإسلامية في العراق تطلق مسيرات على الاحتلال

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير.

 

البنتاجون يطالب بالدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة 

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أهمية وقف ما سمتها الأعمال العدائية في لبنان، عبر الوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.

وجددت دعمها لما اسمتها حق إسرائيل بـ"الدفاع عن النفس"، مردفة أنها تعتقد أن الدبلوماسية أفضل سبيل لتقليل التوترات بالمنطقة.

جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق 30 صاروخا تجاه الجولان والجليل الأعلى

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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