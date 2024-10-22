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الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:13 مساءً - الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 11:12 م 10/22/2024 11:12:14 PM

هاشم صفي الدين، كلمتك
هاشم صفي الدين، كلمتك

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، اغتيال القيادي فى حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، في غارة على الضاحية الجنوبية قبل 3 أسابيع.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،،

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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