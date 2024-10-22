الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - فى وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة، أطلق قائد سلاح البحرية الإيرانية التابع للحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الثلاثاء، تصريحات استفزازية عن جزر الإمارات الثلاث التى تحتلها إيران.

قائد سلاح البحرية الإيرانية يتمسك باحتلال جزر الإمارات

وزعم سلاح البحرية التابع لـ الحرس الثوري الإيراني وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجزر الإماراتية الثلاثة - طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى- كانت ملكا لإيران منذ القدم.

وتابع فى تصريحات على هامش مشاركته في حفل تأبين اللواء عباس نيلفروشان بالعاصمة طهران، أنه "ينبغي للإماراتيين بأن لا يسمحوا للأجانب أن يطرحوا هذا الأمر، ويجروا المنطقة إلى حافة الهاوية".

وزعم الجنرال الإيراني، أن "الغربيين يسعون لتبرير تواجدهم في المنطقة، ولذلك يطرحون موضوع الجزر الثلاثة".

إيران تبدأ بناء 110 وحدات سكنية فى جزيرة أبو موسى

فى ذات السياق المتعلق بالإشكالية القائمة حول احتلال إيران لجزر الإمارات، كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، أمس الاثنين، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى، ضمن مشروع "النهضة الوطنية للإسكان".

زاعما أن "كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية، التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا".

الخارجية الإيرانية ترفض البيان الخليجى الأوروبي حول جزر الإمارات

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن جزر الإمارات الثلاث، قائلا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا، التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".

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ويرفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا فيه "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

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