الرئيس الصيني: البريكس عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في القمة الـ 16 لتجمع بريكس المنعقدة في قازان.

البريكس عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، قمة "بريكس" في قازان، بأنها عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه مع نظيره الروسي بوتين، إن العلاقات بين بكين وموسكو ليست موجهة ضد دول ثالثة.

الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات بين موسكو وبكين

ووجه الرئيس الصينى حديثه إلى بوتين قائلا: "لقد سلكنا الطريق الصحيح لبناء العلاقات بين القوى العظمى على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم التوجه ضد أطراف ثالثة، وفي العصر الجديد، نولي أنا وأنت دائما اهتماما متزايدا بالعلاقات الصينية الروسية وإبقائها تحت الرقابة الشخصية".

وأكد شي جين بينغ، أن البلدين "ملتزمان بروح حسن الجوار والصداقة الأبدية، والتفاعل والتعاون الاستراتيجي الشامل".

وتابع الرئيس الصينى: "في سياق التحولات التكتونية التي لم نشهدها منذ قرن من الزمان، يشهد الوضع الدولي اضطرابات خطيرة، ولكن هذا لا يمكن أن يزعزع قناعتي بثبات الخيار الاستراتيجي للبلدين لصالح الدعم المتبادل الثابت. وثبات الصداقة العميقة التي تعود إلى قرون بين بلدينا، وثبات الشعور بالواجب كقوى عظمى".

انطلاق قمة بريكس بمشاركة 40 دولة فى قازان

وانطلقت فى وقت سابق الثلاثاء بعاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.