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هذه هي الأجيال التي ستحاربنا، صحفي إسرائيلي يستفز الليبيين بتغريدة عن حفل تامر حسني - أخبار كلمتك

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هذه هي الأجيال التي ستحاربنا، صحفي إسرائيلي يستفز الليبيين بتغريدة عن حفل تامر حسني - أخبار كلمتك

هذه هي الأجيال التي ستحاربنا، صحفي إسرائيلي يستفز الليبيين بتغريدة عن حفل تامر حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدى كوهين، غضب الشعب الليبي، بعدما سخر من حجم الحضور الجماهيري لحفل المطرب تامر حسني، مستغلا اسم عمر المختار.

إيدي كوهين يسخر من الحضور الضخم لحفل تامر حسني

وكان إيدي كوهين المعروف بتغريداته المستفزة للشعوب العربية، قد علق على الحضور الجماهيري الضخم الذي شهده الحفل الأخير للفنان تامر حسني، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه هي الأجيال التي ستحاربنا وستحارب الغرب حسب عمر المختار".

تغريدة إيدي كوهين عن حفل تامر حسنى، كلمتك
تغريدة إيدي كوهين عن حفل تامر حسنى، كلمتك

ربط اسم عمر المختار بالتصريح حول الحضور الضخم لـ حفل تامر حسنى، أثار استياء الليبيين، نظرا لمكانة الشيخ عمر المختار الذي يعد أبرز رموز الجهاد والنضال ضد الاستعمار الإيطالي في البلاد.

إيدي كوهين يستغل اسم عمر المختار بتغريدة حفل تامر حسني

ولقب المجاهد عمر المختار بـ"أسد الصحراء" وقاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لأكثر من عقدين قبل أن يقبض عليه ويتم إعدامه عام 1931.

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وعبر الليبيون عن غضبهم من تغريدة إيدي كوهين، وأكدوا أن عمر المختار هو "رمز للوطنية والكرامة"، وأن محاولة الاستهانة به تشكل استفزازا لمشاعرهم الوطنية.

أول تعليق من تامر حسني على سوء التنظيم وانسحابه من حفله بالإسكندرية

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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