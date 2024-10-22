حركة حماس تكشف سر اختفاء أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبب وراء اختفاء الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار.

توقيت ظهور أبو عبيدة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أبو عبيدة سيظهر بالآلية المناسبة وفي الوقت المناسب.

لماذا اختفى أبو عبيدة؟

ولفت إلى أنه في ظل حصار قطاع غزة ومراقبة طائرات العدو الإسرائيلي للقطاع لن يظهر أبو عبيدة، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية حاليا ليست مواتية.

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وتابع: أبو عبيدة سيظهر في التوقيت المناسب وسيكون له تصريحات قوية.

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