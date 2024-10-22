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حركة حماس تكشف سر اختفاء أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

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حركة حماس تكشف سر اختفاء أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

حركة حماس تكشف سر اختفاء أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبب وراء اختفاء الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار.

توقيت ظهور أبو عبيدة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أبو عبيدة سيظهر بالآلية المناسبة وفي الوقت المناسب.

لماذا اختفى أبو عبيدة؟

ولفت إلى أنه في ظل حصار قطاع غزة ومراقبة طائرات العدو الإسرائيلي للقطاع لن يظهر أبو عبيدة، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية حاليا ليست مواتية.

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وتابع: أبو عبيدة سيظهر في التوقيت المناسب وسيكون له تصريحات قوية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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