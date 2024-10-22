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مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب - أخبار كلمتك

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مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو لعدم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مشاروات أمنية في إسرائيل

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مُصغرة حاليا في مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في مدينة تل أبيب، حسبما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

وتأتي هذه المشاورات تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تهدف إلى محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هناك.

 

إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين

وكان بلينكن قد قال عبر منشور على موقع "إكس" أنه قادم للمنطقة من أجل عقد مباحثات مكثفة حول أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين لعائلاتهم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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