تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيرة من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:55 مساءً - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب لدواعٍ أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان قبل نحو ساعة ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.

فيما يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاورات أمنية مُصغرة مساء الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في مدينة تل أبيب، حسبما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

تأتي هذه المشاورات تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تهدف إلى محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هناك.

إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين

وكان بلينكن قد قال عبر منشور على موقع "إكس" أنه قادم للمنطقة من أجل عقد مباحثات مكثفة حول أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين لعائلاتهم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ويلتقي بلينكن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، كما سيلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

مجازر الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 115 شخصا قتلوا، في مختلف عمليات القصف في مناطق القطاع كافة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ 382 على التوالي، أن عدد الجرحى بلغ 487 شخصا.

وقالت الوزارة في تصريحها اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنه لا يزال هناك "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم"، معلنة في الوقت ذاته أن حصيلة قتلى وجرحى الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت إلى 42 ألفا و718 قتيلا، ومئة ألف و282 جريحا.

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