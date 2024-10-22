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حماس تكشف حقيقة مبادلة جثة السنوار بأسرى إسرائيليين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:55 مساءً - كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حقيقة تبادل جثة الشهيد يحيى السنوار مع الأسرى الإسرائيليين.


دفن جثة يحيى السنوار

وأكد النونو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن جثة الشهيد مثل جثث أبطال فلسطين الذين ذهبوا يوم العبور في عملية طوفان الأقصى.

رفض يحيى السنوار التميز 

وأضاف: يحيى السنوار في حياته رفض التميز وفي استشهاده هو ابن من أبناء الشعب الفلسطيني ونحن على قناعة أن روحه في جنان الخلد وسواء دفنت جثته في قطاع غزة أو أي بقعة أخرى فهي في أراضي فلسطين المحتلة.

 

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رسالة للصهاينة العرب

ووجه “النونو” رسالة لـ الشامتين في استشهاد يحيى السنوار، قائلا: "أصواتهم أقسى علينا من الصهاينة أنفسهم وتعرضنا لحملة مشابهة بعد طوفان الأقصى والشهيد إسماعيل هنية وقتها أصدر تعليمات بعدم الرد على أي من هؤلاء وقال معركتنا مع الاحتلال ولن ننجر لمعركة مع ابناء أمتنا، نحن نتصدق بأعراضنا ونقول لهم هداكم الله وأجرنا وثوابنا عند الله ولا نريد شكرا من أحد".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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