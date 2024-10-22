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الاحتلال الإسرائيلي يدمر 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت - أخبار كلمتك

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الاحتلال الإسرائيلي يدمر 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت - أخبار كلمتك

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:08 مساءً - دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

الغارة الإسرائيلية دمرت المباني كافة 

وقالت القناة إن الغارة الإسرائيلية دمرت المباني كافة أمام مستشفى رفيق الحريري وسوتها بالأرض.

 وتتواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت عقب الغارة الإسرائيلية.

وأوضحت أنه تم انتشال شهيد من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية إلى 14 شهيدا.

وعلى الجانب الأخر كان "حزب الله"، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب

وقال "حزب الله" إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فضلًا عن سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب، وأصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

وأكد "حزب الله" أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمال غربي ‏حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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