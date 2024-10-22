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حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال - أخبار كلمتك

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حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال - أخبار كلمتك

حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - قضت محكمة تونسية بالسجن 5 سنوات بحق المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة  العياشي زمال في القضية المعروفة بـ"التزكيات".

حكم جديد بخق العياشي زمال

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة الابتدائية في مدينة القيروان قررت، مساء الاثنين، الحكم على زمال بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، في كل قضية من جملة ثلاث قضايا مختلفة، على خلفية "شبهة تدليس التزكيات" الخاصة بالترشح للانتخابات؛ ما يعني أن مجموع الأحكام الصادرة في حقه في هذه القضايا يبلغ 5 سنوات.

مدة الاحكام علي المرشح الرئاسي التونسي

كما قضت المحكمة بأحكام بسجن تتراوح بين سنة وسنة و8 أشهر في حق شقيقي العياشي وأربعة موقوفين آخرين.

وكان حكم قضائي صدر قبل نحو عشرة أيام بحق زمال، بسجنه ست سنوات و8 أشهر، رافعًا مجموع المدد القضائية بحقه إلى 20 عامًا.

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السجن 12 عاما للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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