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بزشكيان يهدد إسرائيل برد قاس - أخبار كلمتك

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بزشكيان يهدد إسرائيل برد قاس - أخبار كلمتك

بزشكيان يهدد إسرائيل برد قاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قال الرئيس الإيراني  مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتخذت إجراءاتها للرد على أي هجوم تشنه إسرائيل على أهداف داخل إيران، مضيفًا: ردنا سيكون مناسبًا.

الرئيس الايراني يهدد اسرائيل بالرد المناسب

 

وذكر بزشكيان للصحفيين خلال زيارته مكتب حركة حماس في طهران لتقديم العزاء برئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، أن "الحكومات والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقوانين الدولية هي من تنتهك كل هذه القوانين والمقررات.

اسرائيل ترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية

وأضاف بزشكيان: "الولايات المتحدة والغرب يدعمون "إسرائيل لترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية فيما يقف العالم صامتًا".

واعتبر أن "ما يحدث اليوم في العالم يؤكد أن قوى الاستكبار تسعى للسلطوية لكن الأحرار لن يخضعوا لهذه الإملاءات".

وأكد الرئيس الإيراني أن "هذه الحرب لا تنتهي بشهادة شخص أو عدة أشخاص بل بتحقيق العدالة وحفظ حقوق الإنسان".

برسالة من بزشكيان، وزير خارجية إيران يعتزم زيارة بغداد والقاهرة

بزشكيان من الدوحة: سنرد بقوة وحسم حال تعرضنا لهجمات من إسرائيل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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