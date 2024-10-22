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الاحتلال يعلن الطوارئ في تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

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الاحتلال يعلن الطوارئ في تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن الطوارئ في تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:17 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية إنه تقرر وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في تل أبيب.

صلية صاروخية نوعية على قاعدة بحرية

وكان أعلن "حزب الله"، صباح اليوم الثلاثاء، عن أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

وقال "حزب الله" إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فضلًا عن سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب، وأصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

استهداف قاعدة غليلوت

وأكد "حزب الله" أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمال غربي ‏حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

بلينكن يصل تل أبيب ضمن جولته بالشرق الأوسط

سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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