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حزب الله يستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - أطلق حزب الله عدة صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء على قاعدة بحرية قرب حيفا في شمال إسرائيل بعدما تبنى ضربات مماثلة على موقعين في ضواحي تل أبيب"، فيما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

حزب الله يقصف قاعدة ستيلا ماريس

وقال حزب الله، في بيان، إنه قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا بـ"صلية صاروخية نوعية"، مشيرًا أيضًا إلى قصف موقعين في "ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

وفرض جيش  الاحتلال الإسرائيلي  إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب، مشيرًا أن حركة الطيران توقفت بالكامل في مطار بن جوريون

وقبل ساعات أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

استهداف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وبحسب بيان الحزب، فإنه استهدف موقع 2222 في جبل الشيخ بالصواريخ، بعد أن استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، وجنودًا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء جنود في أطراف بلدة مركبا، وثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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