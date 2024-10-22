حزب الله يستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - أطلق حزب الله عدة صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء على قاعدة بحرية قرب حيفا في شمال إسرائيل بعدما تبنى ضربات مماثلة على موقعين في ضواحي تل أبيب"، فيما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

حزب الله يقصف قاعدة ستيلا ماريس

وقال حزب الله، في بيان، إنه قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا بـ"صلية صاروخية نوعية"، مشيرًا أيضًا إلى قصف موقعين في "ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب، مشيرًا أن حركة الطيران توقفت بالكامل في مطار بن جوريون

وقبل ساعات أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

استهداف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وبحسب بيان الحزب، فإنه استهدف موقع 2222 في جبل الشيخ بالصواريخ، بعد أن استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، وجنودًا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء جنود في أطراف بلدة مركبا، وثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

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