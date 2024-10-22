استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً - استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء قصف اسرائيلي

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بـ"استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

الاحتلال يقصف النازحين

وحسب مصادر طبية، "استشهد 12 مواطنا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا".

ووفق "وفا" يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث أن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.