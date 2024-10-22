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استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً -  استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء قصف اسرائيلي

 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بـ"استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

 

الاحتلال يقصف النازحين

وحسب مصادر طبية، "استشهد 12 مواطنا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا".

ووفق "وفا" يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي "حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث أن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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