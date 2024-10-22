عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب - أخبار كلمتك

سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً -  أعلنت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب في إسرائيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

 

اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان

 ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن شهود عيان قولهم بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

بدوره، أفاد موقع واللا العبري بدوي صفارات الإنذار في 63 بلدة في مناطق حيفا والكريوت ويكنعام خلال الرشقة الأخيرة على شمال البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن هناك مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

 

رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي رصد 5 صواريخ اخترقت الأراضي اللبنانية، واعترضها سلاح الجو، كانت في طريقها إلى الجليل ووادي عارة والكرمل وخليج حيفا والوديان.

«سرداب أموال وذهب» لحزب الله، الاحتلال يبدأ رسميا تهديد مستشفيات لبنان

إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق