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جالانت: نعمل على إضعاف قدرة حزب الله على شراء الصواريخ - أخبار كلمتك

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جالانت: نعمل على إضعاف قدرة حزب الله على شراء الصواريخ - أخبار كلمتك

جالانت: نعمل على إضعاف قدرة حزب الله على شراء الصواريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - زعم يوآف جالانت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات بلاده تعمل علي إضعاف قدرة حزب الله على إطلاق وشراء الصواريخ.

دوي انفجارات في تل أبيب

سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف المدينة بصواريخ نوعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما أعلن حزب الله أنه قصف صباحا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

قصف قواعد عسكرية في إسرائيل

وأفاد الحزب بأنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في قيسارية وهرتسليا وتل أبيب وسط إسرائيل ومناطق جنوب حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون والجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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