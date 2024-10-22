الخارجية الإيرانية: كل دول المنطقة تقف بجوارنا وترفض الاعتداء على منشآتنا النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:00 صباحاً - قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن كل دول المنطقة أبلغتهم رفضها أي اعتداء على إيران وعلى منشآتها النووية.

إيران: دول المنطقة جميعها ترفض الاعتداء على إيران

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة لـ لهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

خطط الرد الإسرائيلي على إيران

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خطط الرد على إيران قدمت لصناع القرار ومحاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وجالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، موضحة أن إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.

وذكر مندوب إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفته بتوقيت وكيفية الرد الإسرائيلي على إيران: «هذه التصريحات تمثل تأييدًا ضمنيًّا ودعمًا أمريكيًّا واضحًا لعدوان إسرائيلي غير قانوني ضد إيران».

وأكد أن هذه التصريحات تناقض المزاعم المكررة للولايات المتحدة عن دعمها لخفض التوتر في المنطقة.

وطالبت إيران مجلس الأمن إدانة هذه الاستفزازات المتهورة بشكل صريح.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران.

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