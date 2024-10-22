عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

انفجارات تهز تل أبيب ووقف الطيران بمطار بن جوريون وحزب الله يعلن استهدافها بصواريخ نوعية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انفجارات تهز تل أبيب ووقف الطيران بمطار بن جوريون وحزب الله يعلن استهدافها بصواريخ نوعية - أخبار كلمتك

انفجارات تهز تل أبيب ووقف الطيران بمطار بن جوريون وحزب الله يعلن استهدافها بصواريخ نوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:41 صباحاً - سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف المدينة بصواريخ نوعية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف صباح اليوم قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما أعلن حزب الله أنه قصف صباحا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وأفاد الحزب بأنه قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في قيسارية وهرتسليا وتل أبيب وسط إسرائيل ومناطق جنوب حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن جوريون والجيش الإسرائيلي أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 07:42 و07:45، تم رصد مقذوفات قادمة من لبنان، وتم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه المقذوفات، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا، فيما تم اعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان، فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة قيسارية جنوب حيفا.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

وسمعت صباح اليوم الثلاثاء أيضا أصوات انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ في حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مبنى تضرر جراء الإطلاق الصاروخي الأخير في منطقة حيفا والجوار، من دون وقوع إصابات.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم رصد عدة شظايا اعتراض في عسفيا ودالية الكرمل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرق مدينة تل أبيب، مشيرة إلى سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق