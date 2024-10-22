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باللغة العبرية، رسائل تهديد لموظفي أهم ميناء إسرائيلي: صواريخنا ستلاحقكم - أخبار كلمتك

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باللغة العبرية، رسائل تهديد لموظفي أهم ميناء إسرائيلي: صواريخنا ستلاحقكم - أخبار كلمتك

باللغة العبرية، رسائل تهديد لموظفي أهم ميناء إسرائيلي: صواريخنا ستلاحقكم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:44 صباحاً - تلقى مئات الموظفين في ميناء حيفا شمالي إسرائيل رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة، الإثنين، تقول إن الميناء سيكون هدفا لهجوم صاروخي.

وجاء في الرسائل: "اقتحمنا ميناء حيفا ونعلم أنكم من موظفيه. سنمنحكم مهلة قصيرة لمغادرة الميناء. سيكون الميناء أحد أهداف صواريخنا".

وأصدر ميناء حيفا، أهم وأكبر ميناء في إسرائيل، بيانًا جاء فيه: "في الساعات الأخيرة، تلقى عدد من موظفي الميناء رسائل نصية قصيرة تتضمن حربًا نفسية".

وتابع بيان الميناء: "لم يلحق أي ضرر بالعمل الحالي في الميناء وهو يعمل كالمعتاد ووفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وقوات الأمن والنظام السيبراني الوطني. يجب التأكيد على أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة أمن المعلومات في الميناء".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الرسائل مكتوبة بالعبرية، لكنها تحتوي على أخطاء لغوية.

وأشارت إلى أن "أشخاصًا ليسوا من موظفي الميناء أيضا تلقوا الرسالة ذاتها".

ووفقا لمصادر صحفية إسرائيلية، فإن مجموعة قراصنة مؤيدة لإيران تقف وراء هذه الرسائل.

ورجحت المصادر أن الهواتف التي تلقت الرسائل كانت أرقامها ضمن قاعدة بيانات، تم تسريبها منذ فترة طويلة.

وعلى مدار أشهر الحرب، كان ميناء حيفا الاستراتيجي هدفا لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، إلا أنه لم يصب بأضرار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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