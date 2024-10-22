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رابيل: إسرائيل لديها القدرة على قصف المواقع النووية الإيرانية دون الرجوع لأمريكا - أخبار كلمتك

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رابيل: إسرائيل لديها القدرة على قصف المواقع النووية الإيرانية دون الرجوع لأمريكا - أخبار كلمتك

رابيل: إسرائيل لديها القدرة على قصف المواقع النووية الإيرانية دون الرجوع لأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:37 صباحاً - تحدث الدكتور روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية، عن الخطورة الحقيقية من استخدام المنشآت النووية كنوع من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، مؤكدًا، أنه كان يعتقد أن إسرائيل لن تقوم باستهداف المفاعل النووي الإيراني، لكنه غيّر تفكيره في هذا الصدد.

 

قدرة إسرائيل على ضرب المفاعل النووي الإيراني

وفسّر روبرت، ذلك بأن الحوادث الأخيرة تدل على أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب المفاعل النووي الإيراني.

 

مساعدة أمريكا للإسرائيليين

وأضاف «رابيل»، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية قامت بوضع منظومتين للحماية، وأرسلت خبراء من أجل مساعدة الإسرائيليين.

بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا

إسرائيل تبدأ العمل بمنظومة "ثاد" الأمريكية وتحديد موعد الهجوم على إيران خلال ساعات

وذكر، أنّ الوضع تحول إلى الأسوأ، إذ بلغت إسرائيل مرحلة تجعلها إن لم تتخذ خطوة لإزاحة الخطر الإيراني، فإن هذه الفرصة ستفوتها، ومن ثم، فإن نتنياهو إذا قرر ذلك، لن يحتاج إلى الحصول على الموافقة الأمريكية، فإسرائيل لا تحتاج إلى أمريكا بعد أن أعطتها ما تريد.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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