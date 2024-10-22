رابيل: إسرائيل لديها القدرة على قصف المواقع النووية الإيرانية دون الرجوع لأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:37 صباحاً - تحدث الدكتور روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية، عن الخطورة الحقيقية من استخدام المنشآت النووية كنوع من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، مؤكدًا، أنه كان يعتقد أن إسرائيل لن تقوم باستهداف المفاعل النووي الإيراني، لكنه غيّر تفكيره في هذا الصدد.

قدرة إسرائيل على ضرب المفاعل النووي الإيراني

وفسّر روبرت، ذلك بأن الحوادث الأخيرة تدل على أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب المفاعل النووي الإيراني.

مساعدة أمريكا للإسرائيليين

وأضاف «رابيل»، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية قامت بوضع منظومتين للحماية، وأرسلت خبراء من أجل مساعدة الإسرائيليين.

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وذكر، أنّ الوضع تحول إلى الأسوأ، إذ بلغت إسرائيل مرحلة تجعلها إن لم تتخذ خطوة لإزاحة الخطر الإيراني، فإن هذه الفرصة ستفوتها، ومن ثم، فإن نتنياهو إذا قرر ذلك، لن يحتاج إلى الحصول على الموافقة الأمريكية، فإسرائيل لا تحتاج إلى أمريكا بعد أن أعطتها ما تريد.

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