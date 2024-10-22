عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:05 صباحاً - أفادت وكالة "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف دمشق الغربي ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف منطقة (المصنع) على الحدود السورية اللبنانية.



وأضافت أنه لا صحة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان صورًا للقصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية السورية.

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