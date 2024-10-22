إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:32 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خطط الرد على إيران قدمت لصناع القرار ومحاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وجالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، موضحة أن إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.



وذكر مندوب إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفته بتوقيت وكيفية الرد الإسرائيلي على إيران: «هذه التصريحات تمثل تأييدًا ضمنيًّا ودعمًا أمريكيًّا واضحًا لعدوان إسرائيلي غير قانوني ضد إيران».

وأكد أن هذه التصريحات تناقض المزاعم المكررة للولايات المتحدة عن دعمها لخفض التوتر في المنطقة.

وطالبت إيران مجلس الأمن إدانة هذه الاستفزازات المتهورة بشكل صريح.

وقال البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي للصحفيين، إنه لا يوجد ما يشير إلى تسريب وثائق إضافية.

وأكد المتحدث أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين بشأن التسريبات.

كان البيت الأبيض، قد قال إن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق تتعلق بإسرائيل وإيران.

وكشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الأحد، عن فتح تحقيق حول تسريب وثائق مخابرات أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.

وأضاف جونسون، في تعليق لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية: «ستعقد جلسة سرية…نتابع ذلك عن كثب»، وذلك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

إيران ترد

من جهتها ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات بايدن حول موعد الهجوم الإسرائيلي وتفاصيله قائلة إن «أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران يجب أن يحاسب».

وأضافت على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي السبت الماضي، عبر منصة إكس: «أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة».

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