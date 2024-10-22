شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على محيط مستشفى رفيق الحريري في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:00 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 4 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري، أكبر مستشفى حكومي في البلاد يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".

وكان مصدر في مستشفى رفيق الحريري، قال إن "الضربة استهدفت مكانًا قريبًا من المستشفى في ما يبدو موقف السيارات الخاص بالمستشفى".

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن ما حدث هو بمثابة مجزرة إسرائيلية جديدة بمحيط المستشفى، ومن المتوقع أن يزيد عدد الشهداء في ظل عملية البحث عن مصابين ومفقودين تحت الركام.

كما قالت فضائية الغد، إن الحي الذي تم استهدافه هو حي عشوائي وشعبي لا تزيد فيه البنايات عن 3 طوابق، تم تسوية مبنيين بالأرض، بينما هنا مبنيان آيلان للسقوط جراء الغارات الإسرائيلية.

كما نفت مزاعم القوات الإسرائيلية بوجود مكاتب لحركة أمل في الحي الذي تم قصفه، أو وجود استهداف لشخصية معينة، مؤكدة على أنه حي يسكنه مدنيون ومواطنون لبنانيون عزل ويعد من الأحياء الفقيرة العشوائية.

وهرعت سيارات الإسعاف لمنطقة الجناح الذي وقع به غارة ومنطقة الأوزاعي الذي وقعت فيه غاراتان،في الوقت الذي توجد فيه مؤازرة من الجيش اللبناني الذي حضر لموقع الغارتين.

وأشارت السلطات اللبنانية إلى أن الغارات الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.



13 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بوجوب إخلاء مبان في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيدا لقصفها.

وقالت الوكالة إن 13 غارة حتى اللحظة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت».

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