مصدر: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة بشأن القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:12 صباحاً - أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة، بشأن القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

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