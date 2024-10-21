بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن مصادر في الاحتلال الإسرائيلي قولها، أن المجلس السياسي الأمني قرر تنفيذ هجوم كبير على إيران.

تقديرات إسرائيلية بتنفيذ هجوم كبير على إيران

وحسب ما نقلت القناة الـ13 العبرية، بأن وزراء المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي، أُبلغوا أمس الأحد، أن هجومًا كبيرًا جدًّا سيتم تنفيذه قريبًا على إيران.

وقالت القناة العبرية، إن التقديرات في إسرائيل أن إيران سترد بقوة على الهجوم الإسرائيلي.

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في ذات السياق، قال مبعوث إيران بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزازية ومقلقة.

وأضاف مبعوث إيران بالأمم المتحدة، أن تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعمًا من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران.

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