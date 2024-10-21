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بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا - أخبار كلمتك

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بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا - أخبار كلمتك

بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن مصادر في الاحتلال الإسرائيلي قولها، أن المجلس السياسي الأمني قرر تنفيذ هجوم كبير على إيران.

 

تقديرات إسرائيلية بتنفيذ هجوم كبير على إيران

وحسب ما نقلت القناة الـ13 العبرية، بأن وزراء المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي، أُبلغوا أمس الأحد، أن هجومًا كبيرًا جدًّا سيتم تنفيذه قريبًا على إيران.

وقالت القناة العبرية، إن التقديرات في إسرائيل أن إيران سترد بقوة على الهجوم الإسرائيلي.

 

مسؤول إيراني يندد بإعلان بايدن معرفة موعد الهجوم

في ذات السياق، قال مبعوث إيران بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزازية ومقلقة.

وأضاف مبعوث إيران بالأمم المتحدة، أن تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعمًا من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران.

إسرائيل تبدأ العمل بمنظومة "ثاد" الأمريكية وتحديد موعد الهجوم على إيران خلال ساعات

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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