مؤشرات أولية، الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر نتائج انتخابات برلمان الإقليم العراقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - انتخابات برلمان كردستان العراق، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني.

انتخابات برلمان كردستان العراق

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الإثنين في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الاقتراع 72%، وفق الوكالة الفرنسية.

ويشير عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم) في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان، ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.

الحزب الديمقراطي الكردستاني

وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف) وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).

وشارك في التصويت أكثر من مليوني ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجلين على قاعدة البيانات في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، حسب مفوضية الانتخابات، بهد اختيار 100 عضو في البرلمان ما لا يقل عن 30% منهم نساء.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد، الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72%والنتائج تشكِّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".

وجرت الجمعة الماضية المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوَّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 97%، وفق المفوضية، وجرت المرحلة الثانية المعروفة باسم "التصويت العام" الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات في أربيل النتائج النهائية في وقت لاحق لم يحدد تاريخه بعد.

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