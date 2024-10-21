مؤسسة القرض الحسن اللبنانية: جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، عن مصدر مقرب من مؤسسة القرض الحسن اللبنانية، التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، أمس، قوله: إن جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية.

مسئول إسرائيلي ينفى هدف تفكيك حزب الله

كما نقلت الصحيفة عن عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله أيضا: إن "تفكيك حزب الله كحركة سياسية واجتماعية ليس هدفا للحرب الإسرائيلية".

وشن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات عنيفة على مقرات مؤسسة القرض الحسن، التى وصفها بـ ممول حزب الله.

استهداف مؤسسة القرض الحسن اللبنانية ممول حزب الله

وكان جيش الاحتلال طالب سكان عدد من المناطق فى الضاحية الجنوبية بينهم حارة حريك، مغادرة منازلهم والابتعاد عن مواقع حددها فى خرائط، زاعما أنها مقرات لمؤسسة القرض الحسن اللبنانية، وشرع فى ضربه بعد وقت قليل من التحذيرات.

غارات الاحتلال تستهدف مستودعات أسلحة ومقرا استخباريا لحزب الله في الضاحية جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

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