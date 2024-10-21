وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

مؤسسة القرض الحسن اللبنانية: جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مؤسسة القرض الحسن اللبنانية: جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

مؤسسة القرض الحسن اللبنانية: جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، عن مصدر مقرب من مؤسسة القرض الحسن اللبنانية، التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، أمس، قوله: إن جميع المدخرات آمنة عقب الضربات الإسرائيلية.

مسئول إسرائيلي ينفى هدف تفكيك حزب الله 

كما نقلت الصحيفة عن عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله أيضا: إن "تفكيك حزب الله كحركة سياسية واجتماعية ليس هدفا للحرب الإسرائيلية".

وشن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات عنيفة على مقرات مؤسسة القرض الحسن، التى وصفها بـ ممول حزب الله.

استهداف مؤسسة القرض الحسن اللبنانية ممول حزب الله

وكان جيش الاحتلال طالب سكان عدد من المناطق فى الضاحية الجنوبية بينهم حارة حريك، مغادرة منازلهم والابتعاد عن مواقع حددها فى خرائط، زاعما أنها مقرات لمؤسسة القرض الحسن اللبنانية، وشرع فى ضربه بعد وقت قليل من التحذيرات.

غارات الاحتلال تستهدف مستودعات أسلحة ومقرا استخباريا لحزب الله في الضاحية

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق