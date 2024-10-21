حزب الله يعلن قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

استهداف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وبحسب بيان الحزب: فإنه بعد ظهر الإثنين استهدف موقع 2222 في جبل الشيخ بالصواريخ، بعد أن استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، وجنودًا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء جنود في أطراف بلدة مركبا، وثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة خبير عسكري: ثبات عناصر حزب الله يفشل مخطط إسرائيل للسيطرة على أراضى لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.