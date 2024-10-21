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رفض عرضا للمغادرة وشعر بدنو الأجل، موقع أمريكى يكشف وصية السنوار - أخبار كلمتك

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رفض عرضا للمغادرة وشعر بدنو الأجل، موقع أمريكى يكشف وصية السنوار - أخبار كلمتك

رفض عرضا للمغادرة وشعر بدنو الأجل، موقع أمريكى يكشف وصية السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - كشفت صحيفة أمريكية، اليوم، عن رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، عرضا لمغادرة قطاع غزة، ومع شعوره بقرب موته ترك وصية للحركة بهدف الحفاظ على عملها.

 

السنوار رفض عرضا لمغادرة قطاع غزة

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن يحيى السنوار، تلقى عرضا بمغادرة قطاع غزة، لكنه رفض العرض وأكد تمسكه بالبقاء فى أرض فلسطين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصادر قريبة الصلة من ملف الأزمة قولهم: أن "السنوار رد على العرض بتحد قائلا: "لست تحت الحصار. أنا على أرض فلسطين".

 

وصية يحيى السنوار لقادة حركة حماس

وبحسب التقرير، مع استمرار الحرب، قبل السنوار احتمال مقتله (استشهاد)، واقترح، وفقًا للمصادر، أن تختار حماس مجلسًا قياديًا للحكم وإدارة الانتقال بعد وفاته.

وكانت إسرائيل عرضت خلال الفترة الماضية، على قادة القسام مغادرة القطاع وتأمين خروج آمن لهم، مقابل وقف القتال وإلقاء السلاح، وشملت روايات الاحتلال دراسة نقل قادة المقاومة إلى السودان، الأمر الذي اعترضت الخرطوم عليه لاحقا معبرة عن رفضها الزج باسم البلاد فى الأمر.

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ومنذ الإعلان عن استشهاد السنوار الخميس الماضى، تشهد مواقع التواصل الاجتماعى فى ربوع المنطقة العربية، حالة حفاوة بالمشاهد التى وثقت تمسكه بالقتال حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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