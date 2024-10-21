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إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة - أخبار كلمتك

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إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة - أخبار كلمتك

إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:40 مساءً - أفادت القناة ١٤ العبرية، مساء اليوم الإثنين، إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة  تستهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

 

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وأضافت القسام: "رصدنا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين محملتين بمواد متفجرة إلى موقع الكمين في جباليا.. استهدفنا الجرافتين بقذيفة الياسين وعبوة شواظ ما أدى لانفجار الآليات وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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