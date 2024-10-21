خبير عسكري: ثبات عناصر حزب الله يفشل مخطط إسرائيل للسيطرة على أراضى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:40 مساءً - قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول استطلاع تمركزات قوات حزب الله على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك من خلال العدوان المستمر في المنطقة.

الاحتلال يستطلع قدرات حزب الله

وأضاف عادل المشموشي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الوصول إلى الطريقة التي ينفذها بها حزب الله العمليات العسكرية ومعرفة نقاط تمركزهم والأسلحة التي بحاجة إليه.



وذكر، أن عناصر حزب الله لا تزال ثابتة في مواقعها ويحرزون إصابات هائلة في العدو الإسرائيلي، كما استطاعوا تعطيل ما يقرب من 25 مدرعة إسرائيلية حتى الآن، مشيرا إلى أنّ إسرائيل حتى الآن لم تستطيع تحقيق أهدافها البرية على الأراضي اللبنانية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تريد أن ترى ضربات إسرائيلية منتظمة ويومية في بيروت، وفق وصفها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وسيناقش في المنطقة ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

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