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خبير عسكري: ثبات عناصر حزب الله يفشل مخطط إسرائيل للسيطرة على أراضى لبنان - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: ثبات عناصر حزب الله يفشل مخطط إسرائيل للسيطرة على أراضى لبنان - أخبار كلمتك

خبير عسكري: ثبات عناصر حزب الله يفشل مخطط إسرائيل للسيطرة على أراضى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:40 مساءً - قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول استطلاع تمركزات قوات حزب الله على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك من خلال العدوان المستمر في المنطقة.

 

الاحتلال يستطلع قدرات حزب الله

وأضاف عادل المشموشي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الوصول إلى الطريقة التي ينفذها بها حزب الله العمليات العسكرية ومعرفة نقاط تمركزهم والأسلحة التي بحاجة إليه.
 

وذكر، أن عناصر حزب الله لا تزال ثابتة في مواقعها ويحرزون إصابات هائلة في العدو الإسرائيلي، كما استطاعوا تعطيل ما يقرب من 25 مدرعة إسرائيلية حتى الآن، مشيرا إلى أنّ إسرائيل حتى الآن لم تستطيع تحقيق أهدافها البرية على الأراضي اللبنانية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تريد أن ترى ضربات إسرائيلية منتظمة ويومية في بيروت، وفق وصفها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وسيناقش في المنطقة ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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