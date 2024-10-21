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قاتلهم بيد جريحة، فيديو جديد للحظة اشتباك السنوار مع قوة إسرائيلية قبل استشهاده - أخبار كلمتك

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قاتلهم بيد جريحة، فيديو جديد للحظة اشتباك السنوار مع قوة إسرائيلية قبل استشهاده - أخبار كلمتك

قاتلهم بيد جريحة، فيديو جديد للحظة اشتباك السنوار مع قوة إسرائيلية قبل استشهاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - نشرت قناة عبرية، مقطع فيديو جديد يرصد اللحظات الأخيرة فى حياة الشهيد يحيى السنوار، نقلته من كاميرا مثبتة فوق خوذة جندي إسرائيلي شارك فى عملية اغتياله.

فيديو جديد يظهر اشتباك السنوار مع قوات إسرائيلية

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته القناة 12 العبرية، دخول يحيى السنوار، فى اشتباك مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من المنزل الذي استشهد داخله.

 

وفى التفاصيل الجديدة حول واقعة اغتيال السنوار، أنه فى تمام الساعة 10 صباح الأربعاء 16 أكتوبر، رصد جندي من الكتيبة 450 في جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 أشخاص يتنقلون في حي تل السلطان المدمر شرق رفح، ونقل ذلك إلى قائده قائلا “أعتقد أن هناك 3 مسلحين يتجولون هناك. قد يكونون داخل المنزل”.

 

وبعد ذلك وصلت قوة من الكتيبة إلى هذه النقطة ونجحت في تحديد المكان، وبحسب الجنود الإسرائيليين، لوحظ “3 أفراد اثنان يسيران في المقدمة ملفوفين بالبطانيات، وآخر يسير خلفهم يرتدي سترة قتالية ويحمل مسدسا ووجه ملثم” ولم يتخيلوا أن هذا الشخص هو السنوار.

إصابة السنوار بطلق ناري فى يده اليمنى 

وسجلت كاميرا المثبتة على رأس أحد جنود الفرقة 450، اللحظات الأولى للمواجهة بين قوات الجيش الإسرائيلي والمجموعة التي يرأسها يحيى السنوار، وأطلق الجنود النار وأصابوا يد السنوار، وبعد ذلك انقسمت مجموعته، ودخل اثنان منهم إلى منزل مجاور، وتوجه السنوار إلى منزل آخر.

 السنوار فتح النار على القوة الإسرائيلية وتجهز لإلقاء قنبلة

ووفق القناة العبرية، قال أحد الجنود عبر اللاسلكي: “لقد شاهدته داخل هذا المنزل” ليقوم السنوار بفتح النار على أفراد القوة الإسرائيلية مصيبا أحد الجنود بجروح خطيرة، وبينما كان يهم برمي قنبلة يدوية تجاههم، تحركت الدبابات ووجهت مدافعها إلى المنزل.

وكشفت الكاميرا، أن السنوار المصاب في يده تمركز في الطابق الثاني من المنزل، ليأتي طلب قائد الكتيبة 450 بإطلاق طائرة مسيرة لمسح المبنى قبل اقتحامه، ولم يتخيل أحد منهم أن هذه الصورة التي التقطتها المسيرة ستكون آخر توثيق لـ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

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وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قوات الجيش بدأت بالتقدم تحت غطاء ناري صوب المكان الذي يوجد به السنوار، وبعد ساعة طويلة من الاشتباك، أطلق طاقم الدبابة قذيفة على الطابق الثاني من المنزل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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