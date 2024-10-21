إعلام عبري يزعم اغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" في سوريا والحركة تنفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، استهداف سيارة كان بداخلها أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة وعدد من القيادات في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

إسرائيل تزعم اغتيال زياد النخالة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» : "شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق، وكان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم زياد النخالة"، زاعمة مقتل جميع من كانوا في السيارة.

من جانبها، نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية استهداف زعيمها زياد النخالة أو أي من كوادرها بالهجوم الذي استهدف سيارة في دمشق، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج».

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