وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إعلام عبري يزعم اغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" في سوريا والحركة تنفي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام عبري يزعم اغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" في سوريا والحركة تنفي - أخبار كلمتك

إعلام عبري يزعم اغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" في سوريا والحركة تنفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، استهداف سيارة كان بداخلها أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة وعدد من القيادات في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

 

إسرائيل تزعم اغتيال زياد النخالة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» : "شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق، وكان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم زياد النخالة"، زاعمة مقتل جميع من كانوا في السيارة.

من جانبها، نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية استهداف زعيمها زياد النخالة أو أي من كوادرها بالهجوم الذي استهدف سيارة في دمشق، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج».

في محاولة لإحداث فتنة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال 3 جنود لبنانيين

بعد استشهاده.. السنوار يقضى على مخططات الاحتلال.. سياسية تركية تكشف تفاصيل مثيرة في اغتيال زعيم حماس.. سر قطع أصبعه.. ولحظة استشهاده تكذب الرواية الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق