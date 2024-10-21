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أصوات حزب الكنبة، كتلة بدون توجهات حزبية يراهن عليها ترامب للفوز بالرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

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أصوات حزب الكنبة، كتلة بدون توجهات حزبية يراهن عليها ترامب للفوز بالرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

أصوات حزب الكنبة، كتلة بدون توجهات حزبية يراهن عليها ترامب للفوز بالرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:16 مساءً - نشرت صحيفة بريطانية اليوم، مقالا حول كتلة انتخابية مؤثرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعيدة كل البعد عن التجاذبات الحزبية بين الديقمراطيين والجمهوريين.

الأصوات المستقلة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

ووفق صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن هذه الأصوات المستقلة، التي لا تميل إلى أي من المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب أو كامالا هاريس، يمكن أن تحسم المعركة الانتخابية للسباق الرئاسي الأمريكي.

ويرى كاتب المقال، أن هناك حالة من الاستقطاب بين الفريقين، من جانبهم يري الديمقراطيون، أن ترامب سوف يكون نهاية الديمقراطية، في حين يرى الجمهوريون أن كاملا هاريس سوف تسحق الحريات.

وترجح الصحيفة، أن الأمر برمته قد يكون معلقا بين يدي بضعة آلاف من الناخبين المستقلين الذين لا يميلون إلى أي من مرشحي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، مؤكدًا أن "الجهود الفردية تعني الكثير". 

وضرب مثالًا على ذلك بولاية بنسلفانيا والأصوات غير الموجهة بها، وإمكانية أن تحدد هذه الفئة من الناخبين مصير مقعد الرئاسة الأمريكية.

وأِشارت إلى أنه بينما يعاني مقر الحملة الانتخابية للمرشحة هاريس في جيتيسبرغ بولاية بنسلفانيا، يعاني من نقص في المتطوعين، كان مقر حملة ترامب في المدينة صاخبًا ومزدحمًا بالمتطوعين والمواد الإعلانية والدعائية مثل قبعات البيسبول التي كتبت عليها عبارة "المسيح منقذي.. وترامب رئيسي".

إعادة انتخاب ترامب سوف يكون كارثة مروعة

وقال كاتب المقال: "ما ضايقني أكثر هو أني فشلت في تخيل ما قد يحدث، فقد أمضيت الأسبوع السابق بين عدد كبير من خبراء السياسة الخارجية الذين رأوا بالإجماع أن إعادة انتخاب ترامب سوف يكون كارثة مروعة".

وأضاف: "قد يصوت ما يقرب من نصف الناخبين الأمريكيين لشخص يعتبره أصدقائي محتالًا وأحمقًا وربما خائنًا، ومن السهل للغاية إلقاء اللوم في هذا على الدعاية الجهل والعنصرية. لكن التحدث إلى الناخبين الجمهوريين يرسم صورة مختلفة تمامًا".

الناخبون المحايدون فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وأكد الكاتب فى مقاله بالصحيفة، أن أغلب من أتحدث إليهم من الناخبين المحايدين -يطلق عليهم فى الشرق الأوسط حزب الكنبة-، الذي لم يقرروا بعد إلى من يصوتون، يميلون بقوة إلى التصويت لدونالد ترامب. فمنهم من يرى أن هاريس لن تتمكن من حماية الأمريكيين من خطر الهجرة غير الشرعية والإرهاب وأنها لن تتمكن أيضًا من حمايتهم الآثار التي تضر بأوضاعهم المعيشية على المدى القصير جراء التحول إلى الطاقة النظيفة.

ولخص الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك هو أن خطاب ترامب يتوافق مع المبادئ الوطنية التي يؤمنون بها بينما السبب الثاني وراء ميلهم إلى ترامب هو أن هاريس غير مقنعة، إذ أنها مرشحة ضعيفة بسجل ضعيف ورسائل ضعيفة تتمتع بدعم وتغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام ذات التوجهات الليبرالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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